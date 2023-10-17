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НХЛ

Сегодня, 04:40

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» и одержала первую победу в сезоне. Бобровский отразил 31 бросок

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, Картер Верхаге и Нико Миккола, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, Сергей Бобровский отразил 31 бросок. У «Дэвилз» шайбы забросили Эрик Хаула, Майкл Маклеод и Йеспер Братт.

Для «Флориды» это первая победа в трех матчах сезона: ранее команда уступила «Миннесоте» (0:2) и «Виннипегу» (4:6).

В следующем матче «Флорида» 20 октября сыграет с «Торонто», «Нью-Джерси» 21 октября встретится с «Айлендерс».

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Флорида Пантерз
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