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Сегодня, 08:27

«Нью-Джерси» интересуется Владимиром Тарасенко

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Тарасенко (в центре).
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» проявляет интерес к нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко, заявил журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

По данным источника, «дьяволы» в прошлом уже обсуждали вариант с обменом на 31-летнего россиянина. Сам «Сент-Луис» хочет в будущем получить форварда «Калгари» Мэттью Ткачака, для этого необходимо обменять Тарасенко.

Российский хоккеист не заинтересован в том, чтобы продолжать карьеру в «Калгари», но вариант с «Нью-Джерси» может его устроить.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23. В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 37 матчах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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