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Сегодня, 01:11

«Каролина» в результативном матче уступила «Нью-Джерси», Кочетков пропустил четыре шайбы

Сергей Разин
корреспондент
7 мая. «Нью-Джерси» — «Каролина» (8:4).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ уступила «Нью-Джерси» со счетом 4:8.

В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сэт Джарвис, вратарь Петр Кочетков вышел на 21-й минуте и отразил 18 бросков из 22. У «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Джек Хьюз, еще по шайбе забросили Тимо Майер, Майкл Маклеод, Нико Хишер, Деймон Северсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.

Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 2.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 8:4 (3:0, 2:2, 3:2)

Голы: Майер — 1 (Д. Хьюз, Мерсер), 5:58 — 1:0. Д. Хьюз — 4 (Смит, Мерсер), 10:55 — 2:0. Маклеод — 2 (мен., Хишир, Марино), 12:31 — 3:0. Хишир — 1 (Братт, Палат), 20:53 — 4:0. Ахо — 5 (Джарвис, Слэвин), 22:00 — 4:1. Сиверсон — 1 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 25:33 — 5:1. Мартинук — 2 (мен., буллит), 32:18 — 5:2. Вуд — 2 (Марино, Ванечек), 43:08 — 6:2. Д. Хьюз — 5 (Мерсер, Зигенталер), 45:17 — 7:2. Стаал — 2 (мен., Мартинук), 47:21 — 7:3. Джарвис — 4 (мен., Фаст), 48:11 — 7:4. Палат — 3 (бол., Братт, Л. Хьюз), 50:47 — 8:4.

Вратари: Ванечек — Андерсен (Кочетков, 20:53).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 34 (9+16+9) — 30 (6+15+9).

7 мая. Нью-Джерси. Prudential Center.

Счет в серии: 1-2

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
2
18
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