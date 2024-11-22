«Нью-Джерси» победил «Каролину», Свечников забросил шайбу

«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дэвилз» отметились оформивший дубль Йеспер Братт, Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон.

Авторами голов «Харрикейнз» стали Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

В текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 19 встречах.

«Нью-Джерси» с 28 очками занимает 2-е место в Восточной конференции, «Каролина» лидирует с 28 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Рословик — 11 (Орлов, Чатфилд), 8:43 — 0:1. Братт — 9 (Д. Хьюз, Палат), 14:45 — 1:1. Ноесен — 10 (бол., Д. Хьюз, Братт), 20:46 — 2:1. Свечников — 7 (бол., Нечас, Гостисбеер), 40:12 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Мерсер, Татар), 50:35 — 3:2. Братт — 10 (бол., Ноесен, Д. Хьюз), 54:05 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Мартин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (9+8+4) — 22 (7+7+8).

Наши: — - Орлов (20.04/2/+1), Свечников (15.17/3/0).

22 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16086 зрителей.