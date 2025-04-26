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Сегодня, 06:55

«Нью-Джерси» во втором овертайме обыграл «Каролину»

Евгений Козинов
Корреспондент
Шимон Немец (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нью-Джерси» переиграл «Каролину» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 2ОТ. «Дэвилз» сократили отставание в среии — 1-2.

В основное время у «Дэвилз» забили Нико Хишир и Доусон Мерсер, а у «Харрикейнз» — Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Победная шайба на счету Шимона Немеца.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 22:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Хишир — 2 (Майер, Палат), 16:11 — 1:0. Мерсер — 1 (Братт), 41:18 — 2:0. Джарвис — 2 (бол., Ахо, Гостисбеер), 46:11 — 2:1. Ахо — 1 (бол., Свечников), 52:20 — 2:2. Немец — 1, 82:36 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Андерсен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (8+9+8+12) — 27 (4+14+6+3).

Наши: — - Орлов (26.19/2/-1), Свечников (21.38/2/0).

26 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16682 зрителя.

Счет в серии: 1-2.

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Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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