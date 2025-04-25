Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Нью-Джерси» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Нью-Джерси» и «Каролина» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Нью-Джерси» и «Каролина» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Начало игры в Нью-Джерси (США) на льду «Пруденшал-центра» — в 3.00 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Ключевые события и результат игры «Нью-Джерси» — «Каролина» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 2-0. «Харрикейнз» выиграли в двух домашних матчах со счетом 4:1 и 3:1.

Кубок Стэнли
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Финансист спрогнозировал будущий курс доллара
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА
«Монреаль» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли, расписание и результаты 26 апреля: «Монреаль» — «Вашингтон», «Нью-Джерси» — «Каролина» и другие матчи
«Вот как его здесь любят». Бучневич: первый хет-трик в плей-офф против лучшего клуба лиги
Бучневич о крупной победе над «Виннипегом»: «Зрители завелись, а мы просто последовали за ними»
Форвард «Сент-Луиса» Томас: «Бучневич заслужил большой похвалы»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя