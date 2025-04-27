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«Нью-Джерси» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Нью-Джерси» и «Каролина» встретятся в матче 1-го раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет в «Прудэншиал Центре» в Нью-Джерси, стартовое вбрасывание состоится в 22.30 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Каролина»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

Основные события игры «Каролина» — «Нью-Джерси» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Харрикейнз». Два дня назад «Дэвилз» выиграли третий матч на своем льду — 3:2 ОТ.

В регулярном чемпионате «Каролина» заняла четвертое место в Восточной конференции и второе — в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси» финишировал седьмыми в конференции и третьими в дивизионе.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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