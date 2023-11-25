«Коламбус» на выезде переиграл «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Блю Джэкетс» Бун Дженнер на 11-й минуте встречи открыл счет. Через 3 минуты «Дэвилз» отыгрались благодаря голу Александра Хольца. Перед перерывом Эрик Робинсон вывел гостей вперед. В следующих двух периодах шайб заброшено не было.

«Нью-Джерси» с 17 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (16 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Дженнер — 11 (Годро), 10:04 — 0:1. Хольц — 5 (Палат), 13:15 — 1:1. Робинсон — 1 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 19:23 — 1:2.

Вратари: Шмид (57:43) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (6+13+21) — 29 (11+8+10).

Наши: — - Воронков (14.54/1/0), Марченко (18.55/2/+1), Проворов (26.02/3/0), Чинахов (12.15/2/-1).

24 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.