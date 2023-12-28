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НХЛ

Сегодня, 05:46

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победный гол на счету Тимо Майера.

В составе «Блю Джэкетс» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов.

«Нью-Джерси» с 38 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 29 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бин — 2 (Гонс, Тексье), 6:39 — 0:1. Палат — 5 (Хаула, Мерсер), 9:55 — 1:1. Дэнфорт — 9 (Иржичек, Фантилли), 28:28 — 1:2. Мерсер — 9 (Немец), 55:51 — 2:2. Чинахов — 10, 57:34 — 2:3. Л. Хьюз — 5 (Д. Хьюз, Мерсер), 58:35 — 3:3. Майер — 9, 62:12 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (8+10+15+2) — 29 (9+8+11+1).

Наши: — - Воронков (12.42/0/0), Марченко (16.10/1/0), Проворов (27.32/1/-2), Чинахов (16.37/3/-1).

28 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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