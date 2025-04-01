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1 апреля, 04:49

«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Миннесоту»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2.

В составе «Дэвилз» отличились Люк Хьюз, Нико Хишер и Йеспер Братт, реализовавший победный буллит. У «Уайлд» шайбы забросили Винс Хиностроза и Мэттью Болди.

После этого матча «Нью-Джерси» с 87 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 88 очками — на седьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Л. Хьюз — 7 (Пеши, Даулинг), 12:30 — 1:0. Хиностроза — 5 (Миддлтон, Меррилл), 42:57 — 1:1. Хишир — 34 (Ноесен, Л. Хьюз), 49:12 — 2:1. Болди — 25 (Фолиньо), 57:52 — 2:2.

Победный буллит: Коттер.

Вратари: Маркстрем — Густавссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+12+5+1) — 29 (7+9+10+3).

Наши: — - Тренин (9.26/1/-1).

1 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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