«Нью-Джерси» выиграл у «Миннесоты», Грицюк забил гол

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забросил одну шайбу, которая стала для него первой в североамериканской лиге. Также у хозяев отличились Пол Коттер, Бренден Диллон и Йеспер Братт. Единственную шайбу «Уайлд» забросил Мэтт Болди.

«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции — 12 очков в 7 матчах. «Миннесота» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 7 очков в 8 играх.