НХЛ. Новости
23 октября, 04:38

«Нью-Джерси» выиграл у «Миннесоты», Грицюк забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Арсений Грицюк.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забросил одну шайбу, которая стала для него первой в североамериканской лиге. Также у хозяев отличились Пол Коттер, Бренден Диллон и Йеспер Братт. Единственную шайбу «Уайлд» забросил Мэтт Болди.

«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции — 12 очков в 7 матчах. «Миннесота» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 7 очков в 8 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 02:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Миннесота
11

  • Алексей Х

    Ну примерно, да))

    23.10.2025

  • Maks

    Это также, как и вера в Тампу))

    23.10.2025

  • baruv

    На пару с Артемием было бы веселее!)

    23.10.2025

  • Алексей Х

    Арсений бросился в погоню за Макдэвидом!)

    23.10.2025

  • ГлавПатриот

    За такой контракт не команда ему должна помогать, а он команде

    23.10.2025

  • Алексей Х

    А я почему-то верю в Соту. Романтик, наверное))

    23.10.2025

  • Женек10

    Беспросветное дно

    23.10.2025

  • Андрей Андрей

    С Минесотой лажа какая-то,даже Каприз на выезде мертвый.Наверное решили биться за драфт?

    23.10.2025

  • Сергей

    Дьяволы выходят на проектную мощность. Неплохая сложилась банда. Могут очень неплохо пошуметь в плей-офф.

    23.10.2025

  • Андрей Андрей

    Возможно Кирюха выбрал не ту команду Слабое управление,не могун набрать хороших игроков.Как бы не начали припоминать ему его миллионы и делать его стрелочником.

    23.10.2025

  • baruv

    Тяжелый груз взял на себя Кирилл. И не столько груз миллионов, сколько ответственности перед командой, которая пока не особо помогает. Дело времени? Тем временем дъяволы пока во главе лиги. Грицюка с первым голом.

    23.10.2025

    Арсений Грицюк
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    ХК Нью-Джерси Дэвилз
