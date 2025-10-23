«Нью-Джерси» выиграл у «Миннесоты», Грицюк забил гол

23 октября, 04:38
«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забросил одну шайбу, которая стала для него первой в североамериканской лиге. Также у хозяев отличились Пол Коттер, Бренден Диллон и Йеспер Братт. Единственную шайбу «Уайлд» забросил Мэтт Болди.
«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции — 12 очков в 7 матчах. «Миннесота» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 7 очков в 8 играх.
Алексей Х
Ну примерно, да))
23.10.2025
Maks
Это также, как и вера в Тампу))
23.10.2025
baruv
На пару с Артемием было бы веселее!)
23.10.2025
Алексей Х
Арсений бросился в погоню за Макдэвидом!)
23.10.2025
ГлавПатриот
За такой контракт не команда ему должна помогать, а он команде
23.10.2025
Алексей Х
А я почему-то верю в Соту. Романтик, наверное))
23.10.2025
Женек10
Беспросветное дно
23.10.2025
Андрей Андрей
С Минесотой лажа какая-то,даже Каприз на выезде мертвый.Наверное решили биться за драфт?
23.10.2025
Сергей
Дьяволы выходят на проектную мощность. Неплохая сложилась банда. Могут очень неплохо пошуметь в плей-офф.
23.10.2025
Андрей Андрей
Возможно Кирюха выбрал не ту команду Слабое управление,не могун набрать хороших игроков.Как бы не начали припоминать ему его миллионы и делать его стрелочником.
23.10.2025
baruv
Тяжелый груз взял на себя Кирилл. И не столько груз миллионов, сколько ответственности перед командой, которая пока не особо помогает. Дело времени? Тем временем дъяволы пока во главе лиги. Грицюка с первым голом.
23.10.2025