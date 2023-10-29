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Сегодня, 21:00

«Нью-Джерси» — «Миннесота»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Нью-Джерси» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 30 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» на своем льду сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 30 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 00.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Нью-Джерси» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть игру бесплатно в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Календарь НХЛ в актуальном видео по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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