Дубль Братта принес «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

«Нью-Джерси» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «дьяволов» шайбы забросили оформивший дубль Йеспер Братт, Ондржей Палат, Йонас Зигенталер и Джейк Хьюз, также отметившийся двумя результативными передачами.

Авторами голов «Канадиенс» стали оформивший дубль Алекс Ньюхук и Брендан Галлахер.

«Нью-Джерси» с 20 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Монреаль» с 10 очками расположился на 15-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Голы: Братт — 4 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 1:33 — 1:0. Палат — 2 (Д. Хьюз), 12:38 — 2:0. Ньюхук — 3 (Эванс, Штрабл), 25:00 — 2:1. Зигенталер — 1 (Хаула, Коттер), 30:20 — 3:1. Галлахер — 6 (Андерсон, Дворак), 39:01 — 3:2. Д. Хьюз — 5 (Братт), 46:23 — 4:2. Ньюхук — 4 (Гуле), 48:13 — 4:3. Братт — 5 (п.в.), 59:34 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Монтембо (57:45 — 59:34).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+9+10) — 24 (7+8+9).

8 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.