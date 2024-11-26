«Нью-Джерси» победил «Нэшвилл», Хишер оформил хет-трик

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» хет-трик оформил Нико Хишер, еще по голу забили Эрик Хаула и Джастин Даулинг. У «Предаторз» шайбы забросили Филип Форсберг и Закари Л'Эро.

После этого матча «Нью-Джерси» с 32 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 17 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Форсберг — 9, 5:08 — 0:1. Хаула — 5 (Ковачевич, Мерсер), 11:29 — 1:1. Хишир — 11 (Майер, Л. Хьюз), 23:52 — 2:1. Хишир — 12 (бол.), 30:01 — 3:1. Хишир — 13 (Ноесен), 36:57 — 4:1. Л`Еро — 2 (Йоси), 47:39 — 4:2. Даулинг — 1 (п.в., Ковачевич, Диллон), 57:25 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Сарос (Уэджвуд, 40:00, 56:21 — 57:25).

Штраф: 23 — 4.

Броски: 46 (11+19+16) — 21 (8+10+3).

Наши: — - Свечков (12.11/0/0).

26 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.