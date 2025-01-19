Шайба Зуба принесла «Оттаве» победу над «Нью-Джерси»

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (2:1). Победную шайбу забросил защитник Артем Зуб.

Для «Сенаторов» это пятая победа в шести последних встречах. «Дьяволы» потерпели четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Остапчук — 1 (Амадио, Хаймор), 33:16 — 0:1. Татар — 4 (Лазар, Л. Хьюз), 34:34 — 1:1. Зуб — 2 (Пинто), 42:50 — 1:2.

Вратари: Маркстрем (58:15) — Форсберг.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (16+7+3) — 20 (2+10+8).

Наши: — - Зуб (21.48/1/+1).

19 января. Нью-Джерси. Prudential Center.