Шайба Зуба принесла «Оттаве» победу над «Нью-Джерси»

19 января, 23:26
«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (2:1). Победную шайбу забросил защитник Артем Зуб.
Для «Сенаторов» это пятая победа в шести последних встречах. «Дьяволы» потерпели четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Оттава» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Остапчук — 1 (Амадио, Хаймор), 33:16 — 0:1. Татар — 4 (Лазар, Л. Хьюз), 34:34 — 1:1. Зуб — 2 (Пинто), 42:50 — 1:2.
Вратари: Маркстрем (58:15) — Форсберг.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 26 (16+7+3) — 20 (2+10+8).
Наши: — - Зуб (21.48/1/+1).
19 января. Нью-Джерси. Prudential Center.