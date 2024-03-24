«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» и прервала серию из трех поражений подряд

«Оттава» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забили Дрейк Батерсон, Ридли Грейг, Мэттью Джозеф, Тома Шабо и Ангус Крукшенк. У хозяев отличились Йеспер Братт и Томаш Носек.

«Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 71 матче.

«Оттава» прервала серию из трех поражений, команда идет на 14-й строчке «Востока» с 62 очками в 69 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Джозеф — 11 (мен.), 4:56 — 0:1. Братт — 23, 20:23 — 1:1. Носек — 2 (Палат, Мерсер), 20:59 — 2:1. Грейг — 11 (Джозеф), 24:06 — 2:2. Крокшенк — 2 (Шабо, Штюцле), 26:02 — 2:3. Шабо — 8 (Ткачак, Браннстрем), 29:01 — 2:4. Батерсон — 24 (Ткачак), 50:15 — 2:5.

Вратари: Аллен — Корписало.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 20 (4+8+8) — 25 (6+11+8).

Наши: — - Зуб (22.15/2/+1).

24 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.