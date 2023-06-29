«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Шейном Бауэрсом

«Нью-Джерси» подписал контракт с ограниченно свободным нападающим Шейном Бауэрсом.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано на один год на сумму 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 125 тысяч долларов на уровне АХЛ.

23-летний Бауэрс был приобретен «Нью-Джерси» 26 июня у «Бостона» в обмен на защитника Рейли Уолша. На момент сделки оба игрока были ограниченно свободными агентами.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 37 матчах в АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 14 очков (4+10). 25 февраля он был обменян в «Бостон» и сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Провиденс».