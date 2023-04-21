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Сегодня, 05:20

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5. Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал 2-0.

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Третья игра состоится на льду «Рейнджерс» 23 апреля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Хаула — 1 (бол., Маклеод, Палат), 11:44 — 1:0. Тарасенко — 2 (Фокс, Линдгрен), 25:53 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Кейн, Зибанежад), 29:57 — 1:2. Крайдер — 4 (бол., Кейн, Фокс), 36:00 — 1:3. Кейн — 1, 46:34 — 1:4. Какко — 1 (Хытил, Миккола), 53:05 — 1:5.

Вратари: Ванечек — Шестеркин.

Штраф: 71 — 65.

Броски: 23 (9+5+9) — 30 (14+9+7).

Наши: — - Панарин (19.26/2/+1), Тарасенко (13.52/2/+1).

21 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16760 зрителей.

Счет в серии: 0-2.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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