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НХЛ

7 января, 23:44

«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс»

Иван Шитик
Корреспондент
7 января. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Дубль и голевую передачу в свой актив записал форвард «Дэвилз» Джек Хьюз.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес по воротам соперника три броска. Форвард Виталий Кравцов провел на льду чуть более 12 минут и отметился 1 заблокированным броском.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов в первом периоде матча. Россиянин отбил не менее 20 бросков за период во второй за карьеру в лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Шестеркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 43 (19+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).

Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).

7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин во второй раз за карьеру отразил 20 бросков за период в НХЛ

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