«Рейнджерс» всухую проиграли «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» на выезде уступили «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

У хозяев дубль оформил Тимо Майер и еще по голу забили Йеспер Братт и Нико Хишир.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой игре. Его соотечественник, голкипер Игорь Шестеркин отразил 12 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 79 очками после 76 матчей располагаются на 9-й строчке в таблице Восточной конференции. У «Нью-Джерси» 89 баллов в 77 играх и шестая позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Майер — 24 (бол., Л. Хьюз, Хишир), 30:56 — 1:0. Братт — 21 (мен., Хишир, Диллон), 32:23 — 2:0. Майер — 25 (Кейси, Мерсер), 55:01 — 3:0. Хишир — 35 (п.в., Братт), 56:12 — 4:0.

Вратари: Маркстрем — Шестеркин (55:46 — 56:12).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 16 (7+5+4) — 26 (4+11+11).

Наши: — - Панарин (20.29/2/-2).

5 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.