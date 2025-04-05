«Нью-Джерси» встретится с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 5 апреля. Игра состоится в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Дэвилз» набрали 87 очков в 76 играх и занимают шестое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» располагается на четвертой строчке на Востоке (у команды — 93 очка в 75 встречах).

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