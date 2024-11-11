Гол Штурам принес «Сан-Хосе» победу над «Нью-Джерси»

Сегодня, 05:39
«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Шаркс» прервали трехматчевую побелную серию «Дэвилз».
Единственную шайбу на 17-й минуте первого периода забросил нападающий Нико Штурм.
«Сан-Хосе» с 12 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 22 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Штурм — 3 (Грундстрем, Тран), 16:21 — 0:1.
Вратари: Аллен (55:53 — 56:28, 57:35) — Блэквуд.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 44 (10+15+19) — 27 (12+10+5).
11 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.