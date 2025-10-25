Видео
25 октября, 04:37

«Нью-Джерси» переиграл «Сан-Хосе», Аскаров сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Ярослав Аскаров (справа) в воротах «Сан-Хосе».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Джерси» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

На 3-й минуте нападающий гостей Вильям Эклунд открыл счет. Во втором периоде Дуги Хэмилтон оформил дубль, а в концовке встречи Коннор Браун забил в пустые ворота.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» набрал 14 очков в 8 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 4 очка в 8 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Сан-Хосе
1

  • Saiga-спринтер

    Как безклюшный в рамке, так ноль очков.

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ярослав Аскаров
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Джерси Дэвилз
    ХК Сан-Хосе Шаркс
