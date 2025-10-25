«Нью-Джерси» переиграл «Сан-Хосе», Аскаров сделал 26 сэйвов

«Нью-Джерси» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

На 3-й минуте нападающий гостей Вильям Эклунд открыл счет. Во втором периоде Дуги Хэмилтон оформил дубль, а в концовке встречи Коннор Браун забил в пустые ворота.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» набрал 14 очков в 8 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 4 очка в 8 играх.