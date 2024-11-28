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Сегодня, 05:37

«Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси», Бучневич сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Блюз» прервали трехматчевую победную серию «Дэвилз».

Все три шайбы были заброшены в первом периоде: Дилан Холлоуэй оформил дубль, а также один гол на счету Роберта Томаса.

Российский форвард Павел Бучневич отметился одной голевой передачей. Всего в этой регулярке у 15 (6+9) очков в 24 матчах.

«Сент-Луис» набрал 23 очка в 24 играх и занимает 11-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 32 очка в 25 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Томас — 2 (Бучневич, Фолк), 0:09 — 0:1. Холлоуэй — 5 (Саад), 6:23 — 0:2. Холлоуэй — 6 (Нейберс), 16:05 — 0:3.

Вратари: Маркстрем — Биннингтон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (7+11+13) — 20 (10+1+9).

Наши: — - Бучневич (8.54/0/+1), Торопченко (13.19/0/0).

28 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз

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