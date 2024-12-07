«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл»

«Нью-Джерси» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голы «Дэвилз» забили Тимо Майер, Люк Хьюз и Йеспер Братт. У «Кракен» отличились Шейн Райт и Андре Бураковски.

«Нью-Джерси» с 38 очками в 29 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 27 очков в 28 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бураковски — 2 (Данн), 10:16 — 0:1. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Братт), 12:27 — 1:1. Райт — 6 (бол., Толванен, Шварц), 23:41 — 1:2. Братт — 13 (Д. Хьюз, Диллон), 28:03 — 2:2. Майер — 9, 40:53 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (16+14+8) — 19 (5+7+7).

7 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 15582 зрителя.