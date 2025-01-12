«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Тампу», Кучеров забросил шайбу

«Нью-Джерси» на своем льду победил «Тампу» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Дэвилз» шайбы забросили Ондржей Палат, Джек Хьюз и Стефан Ноэсен.

У «Лайтнинг» отличились Виктор Хедман и Никита Кучеров. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков соперников.

За 38 матчей в нынешнем сезоне 31-летний Кучеров набрал 59 (18+41) очков.

«Нью-Джерси» набрал 56 очков в 45 встречах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Тампа» идет 6-й с 47 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Палат — 10 (Хэмилтон, Братт), 8:10 — 1:0. Хедман — 6 (Пол), 9:57 — 1:1. Д. Хьюз — 17, 35:16 — 2:1. Кучеров — 18 (Хагель, Макдона), 48:05 — 2:2. Ноесен — 17 (бол., Братт, Д. Хьюз), 63:19 — 3:2.

Вратари: Маркстрем (63:19) — Василевский (63:19).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (14+6+1+4) — 25 (9+7+9+0).

Наши: — - Кучеров (23.58/4/+1).

12 января. Нью-Джерси. Prudential Center.