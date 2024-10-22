«Нью-Джерси» и «Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 23 октября. Начало игры на льду «Пруденшал-центра» в Ньюарке — в 1.45 по московскому времени.

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Ключевые события игры «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Нью-Джерси» провел 8 матчей и набрал 11 очков, уступив в последнем матче «Вашингтону» (5:6 ОТ). «Тампа» провела 5 матчей и заработала 6 очков, в предыдущей встрече ее соперником был «Торонто» (2:5).