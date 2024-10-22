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Сегодня, 22:45

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Нью-Джерси» и «Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров
Никита Кучеров (в центре) с партнерами по «Тампе».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нью-Джерси» и «Тампа-Бэй» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 23 октября. Начало игры на льду «Пруденшал-центра» в Ньюарке — в 1.45 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Прямые эфиры североамериканского хоккея можно искать в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Нью-Джерси» провел 8 матчей и набрал 11 очков, уступив в последнем матче «Вашингтону» (5:6 ОТ). «Тампа» провела 5 матчей и заработала 6 очков, в предыдущей встрече ее соперником был «Торонто» (2:5).

ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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