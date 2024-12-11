Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Нью-Джерси»

«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Нападающий «Дэвилз» Ондржей Палат в середине второго тайма открыл счет. «Мэйпл Ливз» отыгрались на 11-й минуте третьего перниода, забив в меньшинстве. Победную шайбу в овертайме забросил Остин Мэттьюс.

«Торонто» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 39 очков в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Палат — 4 (Братт), 27:16 — 1:0. Хольмберг — 2 (мен., Девар, Танев), 50:42 — 1:1. Мэттьюс — 9, 62:51 — 1:2.

Вратари: Маркстрем — Столарц.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (16+11+10+1) — 14 (1+5+6+2).

11 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16091 зритель.