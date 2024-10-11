«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Для «Дэвилз» это первое поражение в сезоне после двух подряд побед над «Баффало» в Праге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)

Голы: Пачиоретти — 1 (Хольмберг, Тимминс), 8:18 — 0:1. Макманн — 1 (Маккейб, Лоренц), 11:29 — 0:2. Лоренц — 1 (Кампф), 14:46 — 0:3. Братт — 1 (бол.), 19:18 — 1:3. Таварес — 1 (Доми, Экман-Ларссон), 34:52 — 1:4. Майер — 2 (Ковачевич, Диллон), 39:54 — 2:4.

Вратари: Маркстрем (58:06) — Хилдеби.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (9+8+7) — 22 (11+7+4).

11 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16764 зрителя.