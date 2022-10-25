Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:39

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси», у Протаса 2 очка

Сергей Разин
корреспондент
25 октября. «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:6.
Фото USA Today Sports
Telegram Новости

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Ник Дауд, Гарнет Хатауэй, Конор Шири, Александр Овечкин, Ник Дженсен и Алексей Протас, который набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. У «Дэвилз» шайбы забросили Нэйтан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт, форвард Егор Шарангович отметился ассистом.

Вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек, летом перешедший из «Вашингтона», начал матч в запасе и появился на льду после второго периода при счете 1:5.

После этого матча «Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
1
32
Читайте также
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Захарова заявила о готовности России дать пояснения о провокации Киева
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 783-го гола Овечкина. Текущее положение

«Оттава» обыграла «Даллас» и продлила победную серию до четырех матчей