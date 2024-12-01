«Вашингтон» в результативном матче победил «Нью-Джерси», у Мирошниченко голевая передача

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:5.

В составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа, Иван Мирошниченко оформил результативную передачу. У «Дэвилз» дубль оформил Стефан Ноесен, еще по шайбе забросили Нико Хишер, Джастин Даулинг и Йеспер Братт.

После этого матча «Вашингтон» с 35 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 34 очками — на второй строчке.