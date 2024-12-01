Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:51

«Вашингтон» в результативном матче победил «Нью-Джерси», у Мирошниченко голевая передача

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:5.

В составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа, Иван Мирошниченко оформил результативную передачу. У «Дэвилз» дубль оформил Стефан Ноесен, еще по шайбе забросили Нико Хишер, Джастин Даулинг и Йеспер Братт.

После этого матча «Вашингтон» с 35 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 34 очками — на второй строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Читайте также
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Сегодня
Вчера
Неделя