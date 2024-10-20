«Вашингтон» в овертайме победил «Нью-Джерси», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 5:6.

В составе столичной команды дубли оформили Том Уилсон и Дилан Строум, еще по шайбе забросили Александр Овечкин, Коннор Майкмайкл, Эндрю Манджапане. У «Дэвилз» дубль на счету Нико Хишера, еще по голу у Эрика Хаула, Доусон Мерсер и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» с 6 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 11 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:6 ОТ (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)

Голы: Хаула — 2 (Ноесен, Татар), 4:45 — 1:0. Уилсон — 4 (Макмайкл), 6:01 — 1:1. Макмайкл — 1 (Уилсон, Чикран), 10:14 — 1:2. Овечкин — 1 (Карлсон, Строум), 14:18 — 1:3. Хишир — 4 (Ноесен), 20:34 — 2:3. Хишир — 5 (Майер), 20:44 — 3:3. Манджапане — 1 (ван Римсдайк, Протас), 29:15 — 3:4. Строум — 3 (ван Римсдайк), 32:33 — 3:5. Мерсер — 2 (Хишир, Майер), 43:39 — 4:5. Хэмилтон — 1 (бол., Братт, Майер), 52:28 — 5:5. Уилсон — 5 (Строум, Чикран), 64:00 — 5:6.

Вратари: Маркстрем — Томпсон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 31 (10+10+9+2) — 37 (17+8+8+4).

Наши: — - Овечкин (17.29/5/0).

20 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.