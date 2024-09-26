Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в выставочном матче

«Вашингтон» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в выставочном матче НХЛ — 5:3.

У гостей дважды забили Дилан Строум и Брендон Духайм, один гол на счету Джона Карлсона. Форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин впервые принял участие в выставочном матче в этой предсезонке и сделал результативную передачу. Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев также отметился голевым пасом.

У хозяев отличились Бренден Диллон, Нико Хишир и Джек Хьюз.

«Вашингтон» проведет следующий предсезонный матч 28 сентября против «Коламбуса», «Нью-Джерси» в этот же день встретится с «Айлендерс».