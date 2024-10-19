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«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Нью-Джерси» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 20 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Нью-Джерси» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 20 октября. Начало игры на льду «Пруденшал-центр» в Ньюарке — в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Прямые эфиры игр североамериканской лиги можно искать в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Нью-Джерси» — «Вашингтон» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Нью-Джерси» сыграл 7 матчей и набрал 10 очков, в последней встрече «Дэвилз» победили «Оттаву» (3:1). У «Вашингтона» — 3 матча и 4 очка, в предыдущей встрече столичная команда обыграла «Даллас» (3:2).

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз

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