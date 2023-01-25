«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Вегас»

Сегодня, 06:21
«Нью-Джерси» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Палат — 4 (Хишир, Братт), 3:58 — 1:0. Хаттон — 2 (Хэг, Стивенсон), 32:00 — 1:1. Карлссон — 11 (Маршессо, Смит), 34:51 — 1:2. Хэмилтон — 12 (Братт, Хьюз), 58:50 — 2:2. Хэмилтон — 13 (бол., Хьюз, Ванечек), 63:54 — 3:2.
Вратари: Ванечек (58:16 — 58:50) — Томпсон.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 38 (15+9+9+5) — 29 (10+10+9+0).
25 января. Нью-Джерси. Prudential Center.