«Вегас» в овертайме уступил «Нью-Джерси», Дорофеев забил гол

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нью-Джерси» со счетом 5:6.

В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо, 3 (1+2) у Николя Руа, еще по голу забили Павел Дорофеев и Чендлер Стивенсон, Иван Барбашев сделал результативную передачу. У «Дэвилз» хет-трик оформил Тайлер Тоффоли, дубль у Кертиса Лазаря, еще один гол забил Нико Хишер.

После этого матча «Вегас» с 60 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на девятой строчке «Востока».