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НХЛ

Сегодня, 05:40

«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Доусон Мерсер, еще по шайбе забросили Фабиан Зеттерлунд и Майлз Вуд. У «Джетс» отличились Кол Перфетти и Нил Пионк.

После этого матча «Нью-Джерси» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Виннипег» с 69 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Голы: Перфетти — 8 (Шайфли, Пионк), 14:57 — 0:1. Мерсер — 14 (Хишир, Хэмилтон), 15:16 — 1:1. Пионк — 8 (Диллон, Шайфли), 17:09 — 1:2. Зеттерлунд — 6 (Хаула), 45:02 — 2:2. Вуд — 9 (Маклеод, Боквист), 46:53 — 3:2. Мерсер — 15 (п.в., Хаула, Грэйвс), 59:04 — 4:2.

Вратари: Блэквуд — Хеллибак (58:38 — 59:04).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+11+7) — 25 (6+10+9).

Наши: — .

20 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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