«Нью-Джерси» победил «Виннипег»

«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Дэвилз» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».

Швейцарские нападающие Нико Хишер и Тимо Майер набрали по 3 (1+2) очка.

«Виннипег» с 93 очками идет на втором месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Д. Хьюз — 22 (бол., Хишир, Л. Хьюз), 29:00 — 1:0. Элерс — 21 (Шайфли, Демело), 36:47 — 1:1. Хишир — 22 (бол., Майер, Л. Хьюз), 45:59 — 2:1. Д. Хьюз — 23 (бол., Майер, Л. Хьюз), 51:52 — 3:1. Майер — 22 (п.в., Хаула, Хишир), 59:11 — 4:1.

Вратари: Аллен — Броссуа (56:24 — 59:11).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (6+23+12) — 19 (5+9+5).

Наши: — - Наместников (11.32/1/0).

22 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 15 570 зрителей.