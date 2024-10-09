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9 октября, 07:00

«Айлендерс»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Айлендерс» стартует в регулярном чемпионате 11 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин
Илья Сорокин.
Фото Global Look Press
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«Айлендерс» начинают 52-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Впервые этот клуб из Нью-Йорка принял участие в НХЛ в 1972 году и с тех пор четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25 «Айлс» сыграют в пятницу, 11 октября, против «Юты». Игра пройдет в спортивном комплексе «Ю-би-эм Арена» в Нью-Йорке и начнется в 2.30 по московскому времени.

Далее «Островитяне» отправятся на выезд. Команда Патрика Руа встретится с «Далласом» в воскресенье, 13 октября, в «Американ Эйрлайнс-центре» (начало — в 3.00).

Перед празднованием Нового года «Айлендерс» проведут два матча в гостях: 30 декабря с «Питтсбургом» и 31 декабря — с «Торонто». С канадским клубом у ньюйоркцев также пройдет первая игра в 2025 году — уже на домашнем льду 3 января по московскому времени.

Регулярный чемпионат для «Айлс» завершится матчем с «Коламбусом» на выезде 18 апреля (стартовое вбрасывание — в 2.00 мск).

За этот клуб из Нью-Йорка выступают российские вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, защитник Александр Романов и форвард Максим Цыплаков.

«СЭ» приводит расписание стартовых «Айлендерс» в сезоне НХЛ (время — московское).

«Айлендерс»: календарь матчей в октябре 2024 года

11 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Юта»

13 октября. 3.00. «Даллас» — «Айлендерс»

15 октября. 4.00. «Колорадо» — «Айлендерс»

18 октября. 3.00. «Сент-Луис» — «Айлендерс»

20 октября. 2.00. «Айлендерс» — «Монреаль»

23 октября. 2.45. «Айлендерс» — «Детройт»

26 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

27 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Флорида»

30 октября. 2.00. «Айлендерс» — «Анахайм»

31 октября. 2.00. «Коламбус» — «Айлендерс»

Календарь матчей «Айлендерс» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Александр Романов
Илья Сорокин
Семен Варламов
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков

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