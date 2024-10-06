«Рейнджерс»: расписание матчей в регулярном чемпионате

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«Нью-Йорк Рейнджерс» начинают свой 97-й сезон в НХЛ. Команда, основанная в 1926 году, четыре раза становилась обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.
Первый матч в сезоне «Рейнджерс» сыграют в гостях — 10 октября с «Питтсбургом» на «PPG Пэйнтс Арене». 13 октября «Рейнджерс» проведут первый матч на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» — с «Ютой».
В канун Нового года «Рейнджерс» сыграют с «Тампой» 29 декабря и «Флоридой» 31 декабря. Соперником клуба из Нью-Йорка в первом матче в 2025 году станет «Бостон» — игра состоится 3 января по московскому времени.
В заключительном матче регулярного чемпионата 18 апреля «Рейнджерс» встретятся с «Тампой».
Приводим расписание команды Питера Лавиолетта на старте регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 (время начала игр — московское).
10 октября, 2.30. «Питтсбург» — «Рейнджерс»
13 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Юта»
15 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Детройт»
18 октября, 2.30. «Детройт» — «Рейнджерс»
20 октября, 2.00. «Торонто» — «Рейнджерс»
23 октября, 2.15. «Монреаль» — «Рейнджерс»
25 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Флорида»
27 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Анахайм»
30 октября, 2.30. «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Полностью расписание матчей «Рейнджерс» и результаты игр в актуальном виде доступны в разделе команды на нашем сайте.