«Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Прямая трансляция матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (видео)

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В 81 игре регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» набрали 83 очка, «Тампа» — 102. «Рейнджерс» не сумели выйти в плей-офф, «Тампа» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с обладателем титула «Флоридой».