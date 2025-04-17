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17 апреля, 22:30

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Прямая трансляция матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (видео)

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В 81 игре регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» набрали 83 очка, «Тампа» — 102. «Рейнджерс» не сумели выйти в плей-офф, «Тампа» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с обладателем титула «Флоридой».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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