Официальный сайт НХЛ опубликовал потенциальные сочетания звеньев «Вашингтона» в сезоне-2023/24

Сегодня, 23:18
На официальном сайте НХЛ представили потенциальные сочетания игровых звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в будущем сезоне.
По прогнозам сайта, российский защитник Александр Алексеев начнет сезон в качестве седьмого выбора на своей позиции. Другой россиянин Иван Мирошниченко, выбранный «Кэпиталз» под 20-м номером первого раунда драфта, начнет свои выступления с АХЛ.
Нападающие:
Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;
Макс Пасиоретти — Евгений Кузнецов — Ти Джей Оши;
Коннор Макмайкл — Никлас Бекстрём — Энтони Манта;
Алексей Протас — Ник Дауд — Сонни Милано.
Защитники:
Мартин Фехервари — Джон Карлсон;
Расмус Сандин — Ник Дженсен;
Джоэль Эдмундссон — Тревор ван Римсдайк.
Вратари:
Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует в октябре этого года.