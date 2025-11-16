Оформивший «сухарь» Мурашов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:0).

В этой игре 21-летний россиянин отразил все 22 броска и стал вторым вратарем «Пингвинз», оформившим «сухарь» в первом победном матче в НХЛ.

Второй звездой матча назван защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон, который отметился результативной передачей. Третья звезда — его одноклубник и капитан команды Сидни Кросби, забивший гол в ворота «Нэшвилла».

«Питтсбург» набрал 24 очка и занимает третье место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 16 очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице «Запада».