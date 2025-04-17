Определилась вся сетка плей-офф НХЛ

В НХЛ перед заключительным игровым днем регулярного чемпионата определилась сетка плей-офф.

Все участники и пары первого раунда Кубка Стэнли стали известны по итогам матча между «Монреалем» и «Каролиной» (4:2). «Канадиенс» в первом раунде сыграют с лучшим клубом Восточной конференции — «Вашингтоном».

Плей-офф НХЛ

Первый раунд

Восточная конференция

«Торонто» — «Оттава»

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Вашингтон» — «Монреаль»

«Каролина — «Нью-Джерси»

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»

«Даллас» — «Колорадо»

«Вегас» — «Миннесота»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Во втором раунде на Востоке сыграют победители пар «Вашингтон» — «Монреаль» и «Каролина» — «Нью-Джерси», «Торонто» — «Оттава» и «Тампа» — «Флорида».

На Западе во втором раунде сыграют победители пар «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо».

Плей-офф НХЛ сезона-2024/25 начнется 19 апреля 2025 года и завершится финальной серией в июне.