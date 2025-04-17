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17 апреля, 04:57

Определилась вся сетка плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип НХЛ.
Фото Global Look Press
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В НХЛ перед заключительным игровым днем регулярного чемпионата определилась сетка плей-офф.

Все участники и пары первого раунда Кубка Стэнли стали известны по итогам матча между «Монреалем» и «Каролиной» (4:2). «Канадиенс» в первом раунде сыграют с лучшим клубом Восточной конференции — «Вашингтоном».

Плей-офф НХЛ

Первый раунд

Восточная конференция

«Торонто» — «Оттава»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Вашингтон» — «Монреаль»
«Каролина — «Нью-Джерси»

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»
«Даллас» — «Колорадо»
«Вегас» — «Миннесота»
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Во втором раунде на Востоке сыграют победители пар «Вашингтон» — «Монреаль» и «Каролина» — «Нью-Джерси», «Торонто» — «Оттава» и «Тампа» — «Флорида».

На Западе во втором раунде сыграют победители пар «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо».

Плей-офф НХЛ сезона-2024/25 начнется 19 апреля 2025 года и завершится финальной серией в июне.

Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo; (1:4) 13&nbsp;апреля в&nbsp;Вашингтоне.«Мы большие мальчики, все понимаем». Овечкин: первый гол после празднования рекорда, смазанный финиш и режим плей-офф
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Хоккей
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