Определились все пары плей-офф НХЛ

Сегодня, 05:35
Сегодня, 15 апреля, были сыграны последние матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» переиграл «Нэшвилл» (4:3), поэтому в первом раунде плей-офф сыграет против «Сиэтла».
Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала Кубка Стэнли. Первый матч состоится 17 апреля.
Западная конференция:
«Даллас» — «Миннесота»;
«Колорадо» — «Сиэтл»;
«Вегас» — «Виннипег»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
Восточная конференция:
«Бостон» — «Флорида»;
«Торонто» — «Тампа»;
«Каролина» — «Айлендерс»;
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс».