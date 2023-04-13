Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2022/23

«Айлендерс» обыграли «Монреаль» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ и получили последнюю wild card от «Востока». «Питтсбург» даже в случае победы над «Коламбусом» не сможет опередить «островитян».

Ранее в Восточной конференции в плей-офф пробились «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто», «Тампа» и «Флорида».

В Западной конференции в Кубок Стэнли пробились «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег».

Первые матчи Кубка Стэнли-2023 состоятся 17 апреля.