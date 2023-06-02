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Сегодня, 04:48

Опубликовано видео инцидента с Ничушкиным в отеле

Евгений Козинов
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Департамент полиции Сиэтла опубликовал кадры с нательной камеры офицеров Джошуа Найта и Райана Бикрофта, которые в апреле приехали на вызов в отель, где располагались игроки «Колорадо».

На кадрах видно, как врач «Эвеланш» Брэдли Чангстрем сообщает офицеру Найту в главном вестибюле отеля, что 28-летняя женщина была найдена в номере российского нападающего Валерия Ничушкина сотрудниками команды по крайней мере за 90 минут до того, как в службу экстренной помощи поступил звонок о медицинской помощи.

«Мы пытались вытащить ее из комнаты. И она была явно пьяна. Совершенно ясно, что я не мог отправить ее в такси из-за безопасности», — сказал Чангстрем Найту.

Фрагмент с самой женщиной в машине скорой помощи начинается с того, что она кричит: «Этот человек забрал мое удостоверение личности». Однако она не называет имя человека, о котором говорит.

Некоторые части видео были отредактированы из-за закона Вашингтона об открытых записях, который защищает медицинскую информацию и информацию о психическом здоровье. Ничушкина на видео нет, и его не было в гостинице, когда прибыли сотрудники полиции.

В тот вечер Ничушкин не сыграл в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла». С тех пор российский нападающий не появлялся в команде.

Валерий Ничушкин. Первые подробности таинственного инцидента с Ничушкиным. В его номере нашли пьяную женщину из России
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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