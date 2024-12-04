Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Орлов назвал факторы, благодаря которым «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Орлов с Кубком Стэнли в 2018 году.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, за счет чего «Кэпиталз» сумели завоевать главный трофей НХЛ в 2018 году.

— Вспоминая тот Кубок, хочу понять, почему из многих тренеров «Вашингтона», с которыми вы работали, добраться до вершины удалось только Барри Тротцу.

— Это просто был правильный год. Тротц тоже сколько лет был тренером — и, по-моему, тоже никогда прежде не проходил, как и «Вашингтон», дальше второго раунда. А в том сезоне, значит, было суждено. И у него был контрактный год, он хотел выжать из него максимум. И команда старалась, все понимали, что мы не молодеем и шансов осталось не так много. И без серьезных травм обошлось.

К тому же мы два года подряд не могли пройти «Питтсбург» во втором раунде — а тут, на третий, нам это удалось. Думаю, что нас это морально подняло. Два главных игрока команды на протяжении многих лет, Саша Овечкин и Никлас Бэкстрем, были этим очень воодушевлены, Кузя провел отличный плей-офф, Брэйден Холтби нереально в воротах играл.

Защитник &laquo;Каролины&raquo; Дмитрий Орлов. «Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

Дмитрий Орлов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Сегодня
Вчера
Неделя