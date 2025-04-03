Орлов — о погоне Овечкина: «Десять лет назад никто бы не подумал, что он будет так близко»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я играл с ним и знаю его. Мы до сих пор дружим. Он отличный игрок и отличный человек, что важнее всего для достижения успеха. Он всегда беспокоится о семье и друзьях. Это сделало его успешным игроком и сделало его жизнь успешной с его опытом. Я просто счастлив за него и его семью. Это будет грандиозно. Хорошо, что вокруг него так много внимания. Десять лет назад никто бы не подумал, что он будет так близко. Гнаться за возможностью стать лучшим снайпером в лиге — это нечто легендарное для него и его карьеры. Это особенный момент», — цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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