Орлов не ждет предложения от «Каролины» по новому контракту

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов признался, что не ждет от клуба предложения по новому контракту.

«У нас никаких разговоров не было. Я не думаю, что они будут сейчас, так как клубу нужно подписать немало новых игроков. Поэтому, наверное, обо мне в данной ситуации пока даже не будут думать», — цитирует Орлова ТАСС.

Орлов выступает за «Каролину» с лета прошлого года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне 32-летний защитник набрал 26 (6+20) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 играх.